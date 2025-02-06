Бастрыкин предложил наказывать за передачу ЭСП подставными лицами

Бастрыкин предложил наказывать за передачу ЭСП подставными лицамиЮристы считают эту инициативу целесообразной, указав на рост IT-преступлений в условиях всеобщей цифровизации
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин предложил ввести уголовную ответственность за передачу третьим лицам электронного средства платежа (ЭСП). С такой инициативой он выступил на расширенной коллегии по итогам работы ведомства за 2024 г.
Бастрыкин напомнил, что уже предложены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми цифровая валюта признается имуществом, определяется порядок ее конфискации, признание вещественным доказательством и применение ареста, а также регламентируется изъятие цифровой валюты. Необходимо также принять дополнительные комплексные меры по предупреждению утечки персональных данных граждан из различных информационных баз, что происходит, к сожалению, не без участия должностных лиц, заявил он.
По данным ведомства, в 2024 г. было расследовано на 10% больше преступлений, совершенных с применением современных цифровых средств (24 000). Практически каждое пятое преступное посягательство с применением информационных технологий (4875) совершено лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста, и их доля растет, отметил Бастрыкин.
Инициатива председателя СКР вызвана распространением телефонного мошенничества, когда похищенные деньги выводятся через карты дропов, считает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин. Привлечь их за соучастие в мошенничестве сложно, поэтому вводят отдельный состав преступления за сам факт передачи средств платежа, пояснил он. «В части статуса крипты – прописывают ее статус и порядок изъятия, так как по факту она является имуществом, но процедура наложения ареста на криптовалюту отсутствует, с учетом особенностей ее хранения и способов передачи», – указал Талызин.
С января 2021 г. криптовалюта уже признана имуществом для целей закона «О банкротстве» и предложение Бастрыкина просто продолжает существующую практику, отмечает директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов. Он предположил, что введение уголовной ответственности за передачу третьим (подставным) лицам – это шаг для борьбы с «треугольниками» в рамках P2P транзакций и для усиления KYC на P2P-платформах. В случае с «треугольником» пользователь переводит USDT по адресу, предоставленному мерчантом-мошенником на P2P платформе, продолжает эксперт. «Но по факту это адрес подставного лица, а не того мерчанта, который прошел KYC на P2P платформе», – резюмировал он.
До сих пор остается открытым вопрос реализации конфискованной криптовалюты: по общему правилу реализация имущества должна осуществляться на публичных торгах, но без российских криптобирж это технологически реализовать не представляется возможным, сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.
Как регулируется криптовалюта
С 29 ноября 2024 г. вступил в силу закон о признании цифровой валюты имуществом, которое подлежит налогообложению.
Законом определены особенности налогообложения доходов, полученных в результате осуществления майнинга цифровой валюты, а также при ее реализации. Установлены ограничения о том, что лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, не вправе применять УСН, а лица, осуществляющие майнинг и реализацию цифровой валюты, не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ПСН, АвтоУСН.
Не подлежат налогообложению на территории РФ услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой в рамках этого же режима, операции по осуществлению майнинга и операции по реализации цифровой валюты.
Оператор майнинговой инфраструктуры должен сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые майнят цифровые активы с использованием его инфраструктуры. За просрочку сведений установлен штраф в размере 40 000 руб. Необходимость этой меры объяснялась тем, что криптовалюта часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, финансирования противоправной деятельности.
Идентификация криптовалюты как имущества в УК зависит от определения ее природы в гражданском законодательстве, а в нем цифровая валюта признана имущественным правом, говорит управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Судебная практика, признающая криптовалюту предметом преступления, хоть и немногочисленна, но увеличивается с каждым днем, и тем самым, можно сказать, идет по верному пути. «Введение уголовной ответственности за передачу подставным лицам электронного средства платежа видится целесообразным в современных реалиях, когда применение таких средств активно расширяется в условиях всеобщей цифровизации, а количество преступлений в сфере компьютерной информации растет», – убежден Егулемов.
Признание криптовалюты имуществом в УК и УПК создаст дополнительный механизм контроля и обеспечит большую прозрачность в данной сфере, отметил в беседе с «Ведомостями» директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.
Вместе с тем, считает Безделов, технология блокчейна, лежащая в основе криптовалют, обладает уникальными характеристиками, такими как децентрализация и анонимность, что делает ее особенно сложной для контроля. Инициатива имеет огромный потенциал для улучшения правовой среды вокруг криптовалют. Но успех ее реализации зависит от тщательного анализа и учета всех возможных последствий, заметил он.
Артём Яблоков, адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы», обратил внимание на то, что сейчас в соответствии с законом «О противодействии коррупции» цифровая валюта в России признается имуществом. А вот Уголовный кодекс, говорит он, хоть и содержит статью 187, но в ней нет ссылки на цифровую валюту. По его мнению, вопрос о введении уголовной ответственности именно за факт передачи подставному лицу ЭСП все-таки остается открытым. Поскольку необязательно вводить новую статью в УК, а можно ввести дополнительный квалифицирующий признак (части) в статьи 174 или 187 УК, например. Яблоков добавил, что в случае принятия инициативы те лица, которые фактически вербуют подростков в «ряды дропперов», будут нести дополнительную ответственность за совершенные ими деяния. Инициатива не предусматривает ужесточения ответственности для подростков, и это весьма гуманно, так как подростки весьма ведомы и являются нередко «разменной монетой» в руках профессиональной преступности, подчеркнул собеседник.