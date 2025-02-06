Бастрыкин предложил наказывать за передачу ЭСП подставными лицами

Артём Яблоков, адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы», обратил внимание на то, что сейчас в соответствии с законом «О противодействии коррупции» цифровая валюта в России признается имуществом. А вот Уголовный кодекс, говорит он, хоть и содержит статью 187, но в ней нет ссылки на цифровую валюту. По его мнению, вопрос о введении уголовной ответственности именно за факт передачи подставному лицу ЭСП все-таки остается открытым. Поскольку необязательно вводить новую статью в УК, а можно ввести дополнительный квалифицирующий признак (части) в статьи 174 или 187 УК, например. Яблоков добавил, что в случае принятия инициативы те лица, которые фактически вербуют подростков в «ряды дропперов», будут нести дополнительную ответственность за совершенные ими деяния. Инициатива не предусматривает ужесточения ответственности для подростков, и это весьма гуманно, так как подростки весьма ведомы и являются нередко «разменной монетой» в руках профессиональной преступности, подчеркнул собеседник.