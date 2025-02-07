Вузы и научные организации удовлетворительно оценили финансирование науки

Вузы и научные организации удовлетворительно оценили финансирование наукиК 2035 году уровень частных инвестиций в науку должен быть не ниже государственных, сообщили в аппарате Чернышенко
Финансирование российской науки находится на удовлетворительном уровне, считают руководители университетов и научных организаций, а также их заместители по научной деятельности. Это следует из опроса «Делаем науку в России» Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, он был презентован 6 февраля. Исследование проводилось в 2024 г., в нем приняли участие представители 719 организаций.
Участники исследования оценивали уровень финансирования науки по 5-балльной шкале, в которой 1–2 балла означали негативную оценку текущей ситуации, 3 балла – нейтральную, а 4–5 баллов – позитивную. По итогам 2024 г. опрошенные присвоили этому направлению 2,76 балла. Для сравнения: в 2022 г. респонденты в аналогичном опросе НИУ ВШЭ оценивали финансовую обеспеченность науки на 2,64 балла, в в 2017 г. – 2,68 балла (согласно методологии исследований, финальная оценка – это среднее арифметическое всех полученных ответов).
Если рассматривать результаты 2024 г. в разрезе источников финансирования, то самый высокий балл респонденты дали собственным средствам организации (3,47). Как следует из презентации исследования, накопить их они смогли в последние несколько лет за счет увеличения финансирования науки государством и бизнесом. Далее идут госконтракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и субсидии (3,17), гранты российских научных фондов (3,09), а также госзадания в сфере науки (3,02). Ниже опрошенные оценили обеспеченность финансами за счет компаний с госучастием (2,99) и частного бизнеса (2,87). Самую низкую оценку получили иностранные организации (1,87) и зарубежные гранты (1,75).
Такая сдержанная оценка респондентами ситуации с финансированием науки за 2024 г. не говорит о том, что со средствами все плохо, считает директор центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Екатерина Стрельцова. Как видно из исследования, финансирование состоит из разных источников, а общий балл потянули вниз иностранные организации и зарубежные гранты, пояснила она. Впрочем, по словам Стрельцовой, иностранные ресурсы никогда не были значимы для развития российской науки. Сейчас страна «переваривает» те средства, которые государство выделяет на науку, заявил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. В России наблюдается стабильный позитивный тренд с точки зрения финансирования, при этом существует запрос на то, чтобы наука «делалась быстрее» для повышения конкурентоспособности в мире, считает он. Вместе с этим Трубников выделил такие сложности, как большое количество контроля при расходовании бюджетных средств и санкционное давление на Россию.
В декабре 2024 г. президент Владимир Путин говорил, что Россия нацелена на повышение финансирования науки до 2% ВВП. Этот настрой он подтвердил 6 февраля 2025 г. на церемонии вручения премий молодым ученым. «К 2030 г. нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки», – сказал он, отметив, что в этом задействуют госбюджет и крупные технологические организации.
Для достижения этой цели «важен пропорциональный рост частных инвестиций [в науку], уровень которых к 2035 г. должен быть не ниже государственных», сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко. С 2020 г. доля частных затрат на науку выросла с 34,5 до 36,8% в 2024 г., добавил он. «Правительство помогает компаниям с инвестициями в отечественную науку, в том числе предоставляя налоговые льготы. В частности, с 1 января вырос повышающий коэффициент для расходов на НИОКР с 1,5 до 2,0. Данная мера позволяет компаниям, инвестирующим в НИОКР, получить льготы по налогу на прибыль», – сказал представитель аппарата Чернышенко.
Финансирование расходов на науку растет каждый год, причем опережая инфляцию, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Но доля финансирования научных исследований в ВВП страны ниже, чем во многих развитых странах, отмечает он. Сейчас одна из главных задач в науке – обеспечить высокий уровень доходов ученых, считает эксперт. «В этом смысле расходы на науку пересекаются с расходами на образование, но в итоге уровень расходов на науку 2% от ВВП может оказаться недостаточным», – считает Илюхин. От науки в большей степени зависит повышение производительности труда и, следовательно, размер ВВП, заключил он.