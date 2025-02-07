Вузы и научные организации удовлетворительно оценили финансирование науки

Такая сдержанная оценка респондентами ситуации с финансированием науки за 2024 г. не говорит о том, что со средствами все плохо, считает директор центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Екатерина Стрельцова. Как видно из исследования, финансирование состоит из разных источников, а общий балл потянули вниз иностранные организации и зарубежные гранты, пояснила она. Впрочем, по словам Стрельцовой, иностранные ресурсы никогда не были значимы для развития российской науки. Сейчас страна «переваривает» те средства, которые государство выделяет на науку, заявил директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. В России наблюдается стабильный позитивный тренд с точки зрения финансирования, при этом существует запрос на то, чтобы наука «делалась быстрее» для повышения конкурентоспособности в мире, считает он. Вместе с этим Трубников выделил такие сложности, как большое количество контроля при расходовании бюджетных средств и санкционное давление на Россию.