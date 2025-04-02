Инвентаризация бывших детских лагерей выявила 678 сменивших профиль организаций

Решать проблему нехватки мест для детского отдыха, судя по всему, будут в первую очередь за счет быстровозводимых конструкций. Эта тема тоже была затронута в рекомендациях Госдумы правительству. В октябре 2024 г. Чернышенко пояснял, что срок службы создаваемых таким образом корпусов может достигать 30–50 лет. Объем финансирования проектов по возведению таких конструкций был увеличен с 2 до 3 млрд руб., следует из закона о федбюджете на 2025 г. Эти средства позволят не менее 200 жилых модулей на 10 000 мест более чем в 60 регионах, говорится в материалах к расширенному заседанию комитетов Госдумы 2 апреля.