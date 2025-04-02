Инвентаризация бывших детских лагерей выявила 678 сменивших профиль организаций

Инвентаризация бывших детских лагерей выявила 678 сменивших профиль организацийОпыт их возвращения в систему детского отдыха есть, но устранять нехватку мест в первую очередь будут за счет быстровозводимых корпусов
По итогам инвентаризации бывших детских лагерей, сменивших профиль деятельности, в России выявили 678 организаций. Такие данные показал мониторинг Минпросвещения, Росреестра и региональных властей. Материалы с его результатами подготовлены к расширенному заседанию шести комитетов Госдумы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, оно прошло 2 апреля. Документы есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердили два источника в нижней палате.
Инфраструктура 486 перепрофилированных организаций (почти 72%) находится в высокой степени износа, а у 170 организаций (25%) - утеряна и восстановлению не подлежит, следует из результатов мониторинга.
Госдума рекомендовала правительству и профильным министерствам проанализировать, как используются объекты недвижимости, ранее относившиеся к сфере отдыха и оздоровления детей, по итогам правчаса в октябре 2024 г.
За 15 лет число детских лагерей в России сократилось на 22%. Если в 2010 г. их было 50 237, то в 2024 г. – уже 39 055, следует из данных Росстата и цифр, озвученных спикером Госдумы Вячеславом Володиным на правчасе в прошлом году. При этом почти 83% из всех работавших в 2024 г. детских лагерей были пришкольными, а доля загородных лагерей составляет всего лишь 6,9%, отмечал он тогда.
Из-за массового нецелевого перепрофилирования организаций детского отдыха и оздоровления в 2022 г. были внесены поправки в закон о гарантиях прав ребенка и Земельный кодекс РФ. Как правило, земля и недвижимость, предназначенные для оздоровления детей, использовались как турбазы и гостиницы.
Сейчас же смена профиля или ликвидация государственного или муниципального детского лагеря возможна только при разрешении правительства субъекта. То есть перепрофилировать детские лагеря могут только частные организации.
Как возвращают детские лагеря
По итогам правчаса в 2024 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал совместно с регионами принять «все необходимые меры, чтобы вернуть эти [сменившие профиль деятельности] лагеря в систему детского отдыха и оздоровления». Многие из таких перепрофилированных объектов находятся в частной собственности, поэтому по каждому из них надо изучать, как именно они были выкуплены, можно ли договоритсья с собственником о возвращении объекту прежний профиль работы, сказала «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
В управлении университетов, по данным Министерства науки и высшего образования, находится 420 объектов для отдыха, среди которых базы отдыха, студенческие лагеря и санатории-профилактории, говорится в материалах к заседанию в Госдуме. Из них работают более половины (64%), на улучшение их состояния требуется более 14 млрд руб. На восстановление неработающих 36% объектов (150 объектов). Причина прекращения их деятельности - износ жилого фонда, аварийное состояние и отсутствие финансирования по содержанию объектов, представлена в материалах позиция министерства.
5,7 млн
Ведомство предлагало провести ремонт и восстановление вузовской инфраструктуры отдыха и оздоровления за счет нацпроекта «Молодежь и дети», но это предложение не поддержали. Не предусмотрены средства на эти цели и в федбюджете на 2025 г.
Решать проблему нехватки мест для детского отдыха, судя по всему, будут в первую очередь за счет быстровозводимых конструкций. Эта тема тоже была затронута в рекомендациях Госдумы правительству. В октябре 2024 г. Чернышенко пояснял, что срок службы создаваемых таким образом корпусов может достигать 30–50 лет. Объем финансирования проектов по возведению таких конструкций был увеличен с 2 до 3 млрд руб., следует из закона о федбюджете на 2025 г. Эти средства позволят не менее 200 жилых модулей на 10 000 мест более чем в 60 регионах, говорится в материалах к расширенному заседанию комитетов Госдумы 2 апреля.
В субъектах есть огромный спрос на быстровозводимые конструкции, «Ведомостям» первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова. И, судя по обратной связи от населения, отрицательных отзывов от родителей по организации отдыха детей не поступало, отметила она. По словам сенатора, к началу новой летней кампании 49 регионов введут 77 жилых корпусов для детского отдыха – это почти 4000 новых мест.