Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 13 годам колонии

Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 13 годам колонииАбсуамада Гамидова признали виновным в получении взятки
Измайловский суд Москвы вынес новый приговор в отношении бывшего премьер-министра дагестанского правительства Абсуамада Гамидова. Суд признал его виновным в получении взятки на сумму более 248 000 руб. и назначил наказание в виде 13 лет колонии строго режима со штрафом в 12,4 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Гамидов также был признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
На скамье подсудимых вместе с ним находились экс-директор государственного казенного учреждения (ГКУ) Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев и экс-директор МФЦ Буйнаковского района Кагир Магомедов. Кадиев, согласно приговору, получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 16 млн руб. за дачу взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК) и особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК). Как уточнил суд, Магомедов приговорен к пяти годам колонии только за растрату, но с учетом проведенного времени под арестом – освобожден от наказания. Также суд частично удовлетворил гражданские иски. Гамидов и Кадиев лишены права занимать госдолжности на срок до 2,5 лет.
В августе 2014 г. Гамидов получил от Кадиева взятку «за общее покровительство или попустительство по службе» в виде телевизора Sony «и сопутствующего оборудования» на сумму более 248 000 руб., говорится в сообщении Генпрокуратуры. А затем, с октября 2013 г. по май 2015 г. Кадиев в составе организованной группы совершил несколько преступлений, растратив более 154 млн руб. В частности, он незаконно приобрел здание бывшего ресторана «Шуринка» в Дагестане за счет федеральной субсидии, похитил деньги на реконструкцию здания в Махачкале и оплатил поддельные работы по созданию инфраструктуры туристической базы в Гунибском районе.
Это уже второй приговор для Гамидова и Кадиева. В 2019 г. Лефортовский районный суд Москвы признал бывшего дагестанского премьера виновным в хищении 41 млн руб. на строительстве спецприемника для иностранцев. Ему назначили 6,5 лет колонии.
Кадиев же проходил фигурантом сразу по нескольким коррупционным делам. В октябре 2015 г. в отношении него возбудили уголовное дело по факту хищения 10,9 млн руб., предназначенных на капитальный ремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала–Каспийск. Спустя месяц он стал фигурантом еще одного дела – о хищении 7,4 млн руб., выделенных на реконструкцию спецучреждения в Махачкале для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.
Годом позже Кадиева обвинили в хищении 13,2 млн руб., выделенных на строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», принадлежащей бывшему вице-премьеру Шамилю Исаеву (также осужденному за коррупцию). Среди прочего следствие инкриминировало ему хищение 13,9 млн руб., предназначенных на газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение ООО «Дагагрокомплекс» в селе Речное Кизлярского района Дагестана.
В 2018 г. стало известно, что Кадиев сбежал на Украину, но по экстрадиции был выдан Москве в 2021 г. В России после выдачи Кадиев был осужден на четыре года колонии за дачу взятки экс-главе республиканского УФАС Кубасаю Кубасаеву. По версии следствия, в 2013–2015 гг. Кадиев передал Кубасаеву 2 млн руб., швейцарские часы Hublot и итальянское охотничье ружье Fabarm Axis. Следствие оценило эти подарки в 700 000 руб. Взамен Кубасаев обещал не препятствовать проведению ГКУ аукционов на заключение госконтрактов. Кадиев вину не признал. В июле 2019 г. Кубасаев получил пять лет колонии строгого режима и штраф в 10,3 млн руб.