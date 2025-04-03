Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 13 годам колонии

В 2018 г. стало известно, что Кадиев сбежал на Украину, но по экстрадиции был выдан Москве в 2021 г. В России после выдачи Кадиев был осужден на четыре года колонии за дачу взятки экс-главе республиканского УФАС Кубасаю Кубасаеву. По версии следствия, в 2013–2015 гг. Кадиев передал Кубасаеву 2 млн руб., швейцарские часы Hublot и итальянское охотничье ружье Fabarm Axis. Следствие оценило эти подарки в 700 000 руб. Взамен Кубасаев обещал не препятствовать проведению ГКУ аукционов на заключение госконтрактов. Кадиев вину не признал. В июле 2019 г. Кубасаев получил пять лет колонии строгого режима и штраф в 10,3 млн руб.