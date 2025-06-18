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Минтруд назвал работодателей ключевыми партнерами в демографической политике

Их интересы в этой сфере не должны отличаться от государственных, считают в ведомстве
Екатерина Дорофеева
Антон Антонов / Фотобанк Росконгресс
Антон Антонов / Фотобанк Росконгресс

Главными партнерами Министерства труда и социальной защиты в сфере демографии являются работодатели. Об этом 18 июня заявила первый заместитель главы ведомства Ольга Баталина во время сессии «Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика». Она прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ресурс для развития госполитики министерство видит в женщинах от 30 до 39 лет: они работают, ищут баланс между построением карьеры и рождением детей, а также заинтересованы в сохранении достигнутого уровня жизни, уточнила Баталина.

По ее словам, в вопросах повышения рождаемости интересы работодателей не должны отличаться от интересов государства. Работодатели «очень отзывчивы»: пересматривают меры поддержки работающих женщин и создают условия для того, чтобы они могли совмещать работу и рождение детей, перечислила замминистра. Баталина также рассказала, что сейчас вносятся поправки в Налоговый кодекс, согласно которым единовременная выплата работодателей при рождении и усыновлении ребенка не будет облагаться налогом на доходы физлиц, если ее размер не превышает 1 млн руб. По действующим нормам налогом не облагаются только выплаты до 50 000 руб.

Говоря о поддержке многодетности, Баталина подчеркнула, что она должна стать национальным делом и общественной нормой, а не «чем-то исключительным и особенным». По ее словам, каждый может найти в своей деятельности что-то, что «показало бы внимание к многодетной семье». Для таких семей могут быть преференции, скидки, особые порядки и условия, льготы, дополнительные возможности и др. «Это может сделать абсолютно любая торгово-сервисная сеть, любая сфера услуг может найти такие решения. А мы такие решения как государство, конечно, будем поддерживать», — заверила замминистра.

До 1,6 должен увеличиться СКР к 2030 г., следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ. К 2036 г. коэффициент должен достигнуть 1,8. СКР характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет), при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого он вычисляется.


Вызовом же в повышении рождаемости является обеспечение жильем, продолжила она. Именно поэтому семейная ипотека не должна быть единственным инструментом решения жилищных проблем. Минтруд рассчитывает совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства найти и разработать неипотечные инструменты поддержки, сказала замглавы ведомства. Она предположила, что ими могут стать проекты совместно с работодателями регионов в рамках развития сельских территорий.

В заключение Баталина заявила, что в России нужно также сглаживать региональные различия в показателях по рождаемости. Именно поэтому с 2025 г. у субъектов появилась возможность вводить дополнительные меры поддержки. Вместе с этим на губернаторов возложена и дополнительная ответственность, поскольку достижение целевого значения суммарного коэффициента рождаемости (СКР) будет впервые оцениваться по итогам текущего года как один из показателей качества работы, заключила она.

В 2014 г. большинство граждан России, отвечая на вопрос о количестве детей в семье, считали, что их должно быть двое (53%), напомнил генеральный директор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов. Спустя 10 лет, в 2024 г., о двух детях говорили только 38% опрошенных, практически столько же (39%) респондентов заявляли о трех детях.

Вместе с этим за 10 лет увеличилась доля молодых людей от 18 до 24 лет, которые не хотят детей и говорят, что они не обязательны. В 2014 г. таких было 3%, а в 2024 г. – 20%. К главным факторам «снижения мотивации к родительству» среди молодежи, согласно опросу ВЦИОМа, относятся недостаток денег (41%), слишком большая ответственность и личный выбор не иметь детей (по 21%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Портрет женщины, желающей прервать беременность

Чаще всего в ситуации «репродуктивного выбора» находятся женщины в возрасте 30–34 лет (24%) и 35–39 лет (25%), свидетельствуют данные анализа Агентства стратегических инициатив (АСИ). Каждая четвертая респондентка (20%) относится к возрастной группе 25–29 лет, доля поменьше (15%) – к группе 20–24 лет (15%). Малую часть в структуре занимают девушки моложе 20 лет (5%) и женщины старше 40 лет (11%), писали «Ведомости» в апреле.


Молодые люди, которые говорят о нежелании иметь детей, позже принимают другое решение, оценила результаты исследования ВЦИОМа зампред Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, возраст рождения первого ребенка повысился, поскольку сейчас зрелость в этом вопросе наступает позже. Президент России Владимир Путин открыл курс на традиционную семью, напомнила Кузнецова. Следом она процитировала патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Общественное достояние должно служить нравственному преображению общества. Инвестиции в рождение, воспитание и развитие детей принесут плоды. Если же экономика будет построена так, что человек станет лишь удовлетворять свои потребности, извлекать материальную выгоду из окружающей, то жизнь самого общества будет в опасности». В России, по словам зампреда Госдумы, «огромный потенциал многодетности».

Своим опытом в демографической политике поделились главы регионов. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, например, рассказал, что все частные медицинские организации субъекта отказались от проведения операций по искусственному прерыванию беременности. За март – апрель 2024 г. в области было сделано 420 абортов, а за аналогичный период 2025 г. – 32 аборта. За май 2024 г. было проведено 138 операций по прерыванию беременности, а за май текущего года – 9, уточнил глава субъекта. «Мы намерены каждый месяц понижать этот показатель для того, чтобы свести к нулю, за исключением медицинских показаний и криминальных действий в отношении женщин», – заявил Филимонов.

Одним из первых регионов, где запретили пропаганду абортов, стала Мордовия, напомнил в свою очередь глава республики Артем Здунов. По его словам, для решения вопросов в сфере демографии нужна «информационная гигиена». Кроме того, губернатор рассказал о работе комиссии Госсовета по направлению «Семья». Среди основных ее направлений – поддержка семей с детьми, создание условий для баланса.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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