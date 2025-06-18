Минтруд назвал работодателей ключевыми партнерами в демографической политике

Молодые люди, которые говорят о нежелании иметь детей, позже принимают другое решение, оценила результаты исследования ВЦИОМа зампред Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, возраст рождения первого ребенка повысился, поскольку сейчас зрелость в этом вопросе наступает позже. Президент России Владимир Путин открыл курс на традиционную семью, напомнила Кузнецова. Следом она процитировала патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Общественное достояние должно служить нравственному преображению общества. Инвестиции в рождение, воспитание и развитие детей принесут плоды. Если же экономика будет построена так, что человек станет лишь удовлетворять свои потребности, извлекать материальную выгоду из окружающей, то жизнь самого общества будет в опасности». В России, по словам зампреда Госдумы, «огромный потенциал многодетности».