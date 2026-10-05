От Тютчева до Хайяма: каких поэтов цитировал Путин

От Тютчева до Хайяма: каких поэтов цитировал ПутинПрезидент вспомнил стих «Умом Россию не понять» на награждении учителей
5 октября президент Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды педагогам – наставникам героев спецоперации. На встрече глава государства продекламировал строки из произведения Федора Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить». Путин цитирует знаменитое четверостишие не впервые: например, в 2007 г. он рассказал его тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Когда еще российский лидер прибегал к поэтическим высказываниям – в подборке «Ведомостей».
2 октября 2025 г. во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Владимир Путин рассказал, что любит в свободное время читать Александра Пушкина, и упомянул его стихотворение «Бородинская годовщина». Президент зачитал строки о событиях 1812 г., отметив, что они звучат современно и отвечают на многие вопросы.
«Знакомый пир их манит вновь – / Хмельна для них славянов кровь; / Но тяжко будет им похмелье; / Но долог будет сон гостей / На тесном, хладном новоселье, / Под злаком северных полей», – процитировал Путин.
30 апреля 2025 г. на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» президент зачитал фрагмент из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», подчеркнув, что деятели культуры, создающие фильмы, музыку, произведения искусства, способствуют достижению побед, поскольку творчество вдохновляет людей.
«Переправа, переправа / Берег левый, берег правый, / Снег шершавый, кромка льда… / Кому память, кому слава, / Кому темная вода».
Путин цитировал Твардовского в 2016 г. на встрече с членами Общероссийского исторического собрания в Кремле, говоря о литературе о Великой Отечественной войне, а также в 2020 г.: во время всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи зачитал отрывок из произведения школьникам, посоветовав книгу к прочтению.
17 ноября 2023 г. на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Путин ответил на вопрос о деятелях культуры, которые критиковали спецоперацию, строками из произведения персидского поэта и философа Омара Хайяма:
«Капля в море стала плакать, что рассталась с морем, / Почему мы Бога о прощении молим? / Свет и тень исправно делят мир на части. / Вряд ли капля знает, что такое счастье».
8 марта 2017 г. президент поздравил россиянок с Международным женским днем, процитировав произведение Константина Бальмонта «Женщина».
«Женщина – с нами, когда мы рождаемся, / Женщина – с нами в последний наш час. / Женщина – знамя, когда мы сражаемся, / Женщина – радость раскрывшихся глаз».
Глава государства отметил, что поэт Серебряного века очень образно и точно описал роль женщины в жизни каждого человека.
5 октября 2016 г. на встрече с победителями всероссийского конкурса «Учитель года России» Путин рассказал, что произведения Михаила Лермонтова помогают ему отвлечься и попасть в другой полезный и прекрасный мир. Глава государства обратился к учителю русского языка из Ростова-на-Дону Андрею Барашеву с предложением прочесть стихотворения поэта «Родина» и даже решил первым начать первым.
«Люблю отчизну я, но странною любовью! / Не победит ее рассудок мой. / Ни слава, купленная кровью, / Ни полный гордого доверия покой, / Ни темной старины заветные преданья / Не шевелят во мне отрадного мечтанья…»
Выступая 5 июля 2013 г. на открытии памятника Расулу Гамзатову, президент прочитал четверостишие дагестанского поэта «Нас двадцать миллионов...», которое, по словам Путина, «звучит как завещание всем нам, всем народам России»:
«Живите долго, праведно живите,/ Стремясь весь мир к собратству сопричесть,/ И никакой из наций не хулите, / Храня в зените собственную честь».
5 марта 2012 г., будучи премьер-министром и кандидатом в президенты, Путин процитировал Сергея Есенина в предвыборном штабе на Новом Арбате после подведения предварительных итогов голосования. Общаясь со сторонниками и доверенными лицами, Путин вспомнил разговор о поэзии и отметил, что «Есенин – не митинговый» поэт, но затем эмоционально зачитал строки из стихотворения «Инок»:
«Если скажет рать святая: / "Брось ты Русь, живи в раю!", / Я скажу: "Не надо рая, / Дайте родину мою"».
23 февраля 2012 г. на митинге «Защитим Россию» в московском спорткомплексе «Лужники» во время предвыборной кампании Путин продекламировал строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино» перед 130-тысячной публикой:
«Умремте же под Москвой, / Как наши братья умирали!» / И умереть мы обещали, / И клятву верности сдержали / Мы в Бородинский бой».