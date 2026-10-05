От Тютчева до Хайяма: каких поэтов цитировал Путин

5 октября президент Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, а также вручил госнаграды педагогам – наставникам героев спецоперации. На встрече глава государства продекламировал строки из произведения Федора Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить». Путин цитирует знаменитое четверостишие не впервые: например, в 2007 г. он рассказал его тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Когда еще российский лидер прибегал к поэтическим высказываниям – в подборке «Ведомостей».