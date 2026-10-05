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Путин вручил награды учителям героев спецоперации

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле награды учителям, которые обучили и воспитали участников спецоперации. В ходе церемонии российский лидер подчеркнул, что страна гордится своими героями.

«Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что сейчас в спецоперации участвуют достаточно молодые люди, которые родились и выросли уже в современной России. По его словам, это говорит о том, что страна смогла сохранить преемственность лучших традиций отечественной педагогической школы, где большое значение имеет становление личности.

5 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу российского лидера с учителями. Кроме того, президент даст старт работе образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

Также в рамках встречи Путин поддержал идею одного из педагогов, который предложил создать в России специализированный искусственный интеллект в сфере образования. Однако глава государства призвал не заменять самостоятельное мышление школьников ответами нейросети. Он указал, что использование ИИ может привести к неблагоприятным последствиям, если ученик ограничивается получением готового ответа и самостоятельно не работает над задачей. 

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