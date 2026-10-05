Путин вручил награды учителям героев спецоперации

Также в рамках встречи Путин поддержал идею одного из педагогов, который предложил создать в России специализированный искусственный интеллект в сфере образования. Однако глава государства призвал не заменять самостоятельное мышление школьников ответами нейросети. Он указал, что использование ИИ может привести к неблагоприятным последствиям, если ученик ограничивается получением готового ответа и самостоятельно не работает над задачей.