Число STEM-аспирантов в РФ выросло почти на четверть за пять лет

Увеличение числа STEM-аспирантов отчасти связано с тем, что с 2022 г. по многим специальностям этого направления срок подготовки аспирантов вырос на год – до четырех лет при очном и до пяти лет при заочном обучении, говорится в исследовании. Всплеск приема пришелся на 2022 г., когда на обучение приняли 16 400 человек. После этого ежегодный набор аспирантов несколько снизился в 2023–2025 г., но все равно остается выше уровня 2020–2021 гг. (см. график).