Число STEM-аспирантов в РФ выросло почти на четверть за пять лет

Число STEM-аспирантов в РФ выросло почти на четверть за пять летАспирантура часто конкурирует с бизнесом за выпускников таких направлений, говорят эксперты
В 2020–2025 гг. число аспирантов, обучающихся по естественнонаучным и инженерно-техническим программам (STEM), увеличилось почти на четверть (24%) и достигло 52 700 человек. Это почти 42% от общего числа всех российских аспирантов. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, основанного на данных Росстата.
Увеличение числа STEM-аспирантов отчасти связано с тем, что с 2022 г. по многим специальностям этого направления срок подготовки аспирантов вырос на год – до четырех лет при очном и до пяти лет при заочном обучении, говорится в исследовании. Всплеск приема пришелся на 2022 г., когда на обучение приняли 16 400 человек. После этого ежегодный набор аспирантов несколько снизился в 2023–2025 г., но все равно остается выше уровня 2020–2021 гг. (см. график).