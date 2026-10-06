Правительство поддержало право условно осужденных обращаться в центры пробации

Центры пробации могут создавать некоммерческие организации, в том числе религиозные и социально ориентированные, а также общественные объединения. Сейчас обращаться в такие центры могут только осужденные, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, т. е. освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы. Исполнительная пробация, в свою очередь, применяется к осужденным, которые отбывают наказание без изоляции от общества, в том числе к условно осужденным и приговоренным к обязательным или принудительным работам, пояснила член Совета по правам человека Ева Меркачева.