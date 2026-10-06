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Главная / Общество /

Правительство поддержало право условно осужденных обращаться в центры пробации

Эксперты считают меру полезной, но недостаточной для системного снижения рецидивов
Татьяна Акиншина
Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск рецидива преступлений
Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск рецидива преступлений / Антон Вергун / ТАСС

Приговоренные к наказанию, не связанному с изоляцией от общества, получат право обращаться в центры пробации. Там им смогут оказывать помощь в рамках индивидуальной программы ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. В частности, речь может идти о предоставлении временного места жительства. Законопроект с таким содержанием поддержало правительство. На документ обратили внимание «Ведомости».

Законопроект разработало и внесло в Госдуму в июне государственное собрание Мордовии. Поправки предлагается внести в закон о пробации в РФ. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал включить рассмотрение инициативы в первом чтении в примерную программу осенней сессии. Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Для чего нужны центры пробации

Согласно закону о пробации в РФ, деятельность центров направлена на создание условий для ресоциализации бывших заключенных после их освобождения из исправительных центров и мест лишения свободы. Речь идет об оказании им помощи, позволяющей найти свое место в обществе, в том числе в восстановлении социальных связей, востребованности профессиональных навыков и трудоустройстве, обеспечении жильем и т. д.

Центры пробации могут создавать некоммерческие организации, в том числе религиозные и социально ориентированные, а также общественные объединения. Сейчас обращаться в такие центры могут только осужденные, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация, т. е. освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы. Исполнительная пробация, в свою очередь, применяется к осужденным, которые отбывают наказание без изоляции от общества, в том числе к условно осужденным и приговоренным к обязательным или принудительным работам, пояснила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

На учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят осужденные, в отношении которых применяется исполнительная пробация, говорится в пояснительной записке. Среди них есть лица, которые остро нуждаются в предоставлении временного места жительства, сказано там же. Но сейчас размещать их в центрах пробации невозможно из-за отсутствия необходимого правового регулирования, следует из пояснительной записки. Отсутствие крыши над головой серьезно осложняет процесс ресоциализации и повышает риск рецидива преступлений, сказано там же.

Для внесения необходимых изменений в правила организации деятельности центров пробации правительство предлагает предусмотреть отложенный срок вступления закона в силу, следует из отзыва кабмина.

Еще во время отбывания наказания осужденный может обратиться в центр пробации за психологической или юридической помощью, говорит Меркачева. Она может потребоваться, например, при решении жилищных вопросов или для рефлексии обстоятельств, связанных с совершенным преступлением, поясняет она. Кроме того, условно осужденные самостоятельно занимаются поиском работы и центр пробации мог бы оказывать им помощь с трудоустройством, добавляет Меркачева.

По словам члена Общественного совета при Министерстве юстиции России Владислава Гриба, некоторые осужденные даже при улучшении жилищных условий будут склонны совершать повторные преступления. По его мнению, эту инициативу следует рассматривать как точечное решение, тогда как для более эффективной борьбы с рецидивной преступностью необходим комплексный подход.

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