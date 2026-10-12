Среди ректоров ведущих вузов преобладают управленцы с академическим прошлым

Среди ректоров ведущих вузов преобладают управленцы с академическим прошлымТипичный ректор рейтингового вуза имеет 25‑летний стаж в системе высшего образования
Более половины ректоров ведущих и опорных университетов РФ (51%, или 63 руководителя) относятся к категории профессиональных управленцев. Это преимущественно внешние назначенцы, сочетающие академическое прошлое с опытом работы в органах власти, министерствах или региональных администрациях. Наиболее распространенная возрастная группа среди них – 45–54 года.
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