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Главная / Общество /

Среди ректоров ведущих вузов преобладают управленцы с академическим прошлым

Типичный ректор рейтингового вуза имеет 25‑летний стаж в системе высшего образования
Екатерина Дорофеева
Анастасия Майер
Александр Тихонов
Роль ректора изменилась из-за возросших требований к вузам
Роль ректора изменилась из-за возросших требований к вузам / Максим Стулов / Ведомости

Более половины ректоров ведущих и опорных университетов РФ (51%, или 63 руководителя) относятся к категории профессиональных управленцев. Это преимущественно внешние назначенцы, сочетающие академическое прошлое с опытом работы в органах власти, министерствах или региональных администрациях. Наиболее распространенная возрастная группа среди них – 45–54 года.

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