СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Расследование СК подтвердило, что Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался их.