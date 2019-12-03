СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Следствие установило, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, так как он на протяжении длительного времени причинял своим дочерям «физические и психические страдания». Это было учтено как смягчающие вину обстоятельства.
Двое из сестер могли осознавать свои действия в момент убийства, считает СК. В отношении младшей сестры прокурору направлено постановление о применении принудительной меры медицинского характера.
В июле 2018 г. тело Михаила Хачатуряна нашли с множественными колото-резаными ранениями в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны его дочери. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. Расследование СК подтвердило, что Хачатурян неоднократно истязал дочерей и домогался их.