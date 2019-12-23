Федерация бокса России могла бы подготовить встречу Кадырова и Емельяненко на ринге
Федерация бокса России могла бы взять на себя подготовку боя между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом ММА Александром Емельяненко. Об этом сообщил Sport24 генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
По словам Умара Кремлева, бой нужно проводить по правилам бокса. «Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — сказал представитель Федерации бокса России.
21 декабря Рамзан Кадыров в Инстаграм вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко. Емельяненко согласия на встречу пока не давал.