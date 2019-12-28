Общество

В российских аэропортах снова появятся курилки

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает курение табака «в специально выделенных изолированных помещениях» в зданиях аэропортов. Курилки, согласно документу, должны быть оборудованы системами вентиляции. Кроме того, зоны для курения не должны быть видны из других помещений.

Курилки могут располагаться как в залах ожидания, предназначенных для зарегистрированных пассажиров, прошедших предполетный досмотр, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом.

Данный закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания.

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