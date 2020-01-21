В томском поселке при пожаре погибли работники компании из Китая
В поселке Причулымский в Томской области при пожаре в одноэтажном деревянном здании погибли 11 человек. Их гибель подтвердили в пресс-службе МЧС России.
В сгоревшем доме проживали иностранные граждане, а само оно сдавалось частным лицом китайской компании. Об этом «Интерфакс-Сибирь» сообщили в администрации Асиновского района, где расположен поселок.
По словам собеседника агентства, здание сдавалось компании из Китая под общежитие для работников. «Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана», — сказал представитель администрации.
Двум проживавшим в общежитии удалось спастись. Точное число жильцов дома пока не установлено. На месте пожара идет разбор завалов. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара.