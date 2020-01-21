Бывшего главу Интерпола приговорили к тюремному заключению

Мэн Хунвэй был задержан в сентябре 2016 г. по прибытию в Китай. Китайская сторона не уведомила о задержании Хунвэя ни Интерпол, ни оставшуюся во Франции жену Хунвэя Грейс. В октябре 2016 г. он сложил полномочия руководителя Интерпола, а Китай официально объявил, что Хунвэй подозревается в коррупции. В июне 2019 года бывший президент Интерпола признал, что получил взятками более 2 млн долларов. Коммунистическая партия Китая, в которой состоял Хунвэй, отметила, что он «не следовал партийным принципам», и сообщила о конфискации имущества.