Бывшего главу Интерпола приговорили к тюремному заключению
Суд в Китае приговорил бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы, сообщает Reuters. Его признали виновным в получении взяток и превышении полномочий во время пребывания на государственных постах КНР.
С 2005 по 2017 году Хунвэй занимал посты министра общественной безопасности и начальника морской полиции КНР. Именно тогда, по материалам дела, руководитель незаконно получил более 14,4 млн юаней. Помимо тюремного заключения, суд назначил Хунвэю штраф в размере 2 млн юаней.
Мэн Хунвэй был задержан в сентябре 2016 г. по прибытию в Китай. Китайская сторона не уведомила о задержании Хунвэя ни Интерпол, ни оставшуюся во Франции жену Хунвэя Грейс. В октябре 2016 г. он сложил полномочия руководителя Интерпола, а Китай официально объявил, что Хунвэй подозревается в коррупции. В июне 2019 года бывший президент Интерпола признал, что получил взятками более 2 млн долларов. Коммунистическая партия Китая, в которой состоял Хунвэй, отметила, что он «не следовал партийным принципам», и сообщила о конфискации имущества.