Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса в России

Коронавирус нового типа, поразивший около 300 человек, был впервые обнаружен в китайском городе Ухань 31 декабря. В январе врачи опубликовали генетическую структуру вируса, что позволило специалистам других стран разрабатывать методы его определения. В настоящее время вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии. Число смертей от коронавируса, по данным китайских служб здравоохранения, за последние сутки выросло с трех до шести. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам, отправляющимся в Китай, не посещать Ухань, избегать местных мясных рынков и не контактировать с животными.