Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса в России
Вероятность того, что в России широко распространится коронавирус нового типа, Роспотребнадзор оценил как «низкую». При этом ведомство, ответственное за противоэпидемическую работу в стране, говорит, что невозможно полностью исключить завоз в Россию какого бы то ни было вируса.
Тест-система, которая определяет наличие коронавируса в организме, поступит в российские медучреждения к концу этой недели, заявило Роспотребнадзор «Ведомостям». При этом замминистр здравоохранения Олег Салагай заявил, что экспресс-тест, разрабатываемый Центром стратегического планирования Минздрава, будет готов уже к февралю. Пока что Роспотребнадзор указал медицинским организациям, как проводить лабораторные исследования потенциальных больных.
Коронавирус нового типа, поразивший около 300 человек, был впервые обнаружен в китайском городе Ухань 31 декабря. В январе врачи опубликовали генетическую структуру вируса, что позволило специалистам других стран разрабатывать методы его определения. В настоящее время вирус распространяется по странам Юго-Восточной Азии. Число смертей от коронавируса, по данным китайских служб здравоохранения, за последние сутки выросло с трех до шести. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам, отправляющимся в Китай, не посещать Ухань, избегать местных мясных рынков и не контактировать с животными.