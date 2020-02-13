Умер разведчик Алексей Ботян
В ночь на 13 февраля на 104-ом году жизни умер легендарный разведчик, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 г., Герой России Алексей Ботян. О его смерти сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи», — сказал представитель СВР.
Алексей Ботян родился в 1917 г. в деревне Чертовичи, Виленской губернии (Российская империя). После окончания школы был призван в польскую армию, командовал зенитным расчетом. В боях под Варшавой в сентябре 1939 г. сбил три немецких самолета. После оккупации Польши Ботян с воинской частью вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в плен. В мае 1940 г. был направлен на службу в НКВД СССР и зачислен в разведшколу. В конце 1944 г. группа Ботяна захватила в плен польского солдата, мобилизованного в состав гитлеровской армии. Он рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке. С её помощью немцы собирались уничтожить исторический центр Кракова, плотины и мосты через Дунаец. Группе Ботяна удалось взорвать склад взрывчатки, сорвав эти планы.
После войны Ботян продолжил работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже принимал участие в создании спецназа внешней разведки КГБ СССР «Вымпел». 10 мая 2007 г. указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.