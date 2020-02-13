Умер разведчик Алексей Ботян

Алексей Ботян родился в 1917 г. в деревне Чертовичи, Виленской губернии (Российская империя). После окончания школы был призван в польскую армию, командовал зенитным расчетом. В боях под Варшавой в сентябре 1939 г. сбил три немецких самолета. После оккупации Польши Ботян с воинской частью вышел навстречу частям Красной Армии и сдался в плен. В мае 1940 г. был направлен на службу в НКВД СССР и зачислен в разведшколу. В конце 1944 г. группа Ботяна захватила в плен польского солдата, мобилизованного в состав гитлеровской армии. Он рассказал о складе взрывчатки в Ягелонском замке. С её помощью немцы собирались уничтожить исторический центр Кракова, плотины и мосты через Дунаец. Группе Ботяна удалось взорвать склад взрывчатки, сорвав эти планы.