ФССП оценила размер не оплаченных россиянами штрафов ГИБДД
Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) оценила размер не оплаченных россиянами в 2019 г. штрафов в 20,6 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 25% больше, чем годом ранее, уточнили в ФССП.
Средняя сумма неоплаченного штрафа ГИБДД составляет около 810 руб., по данным ФССП.
По состоянию на 1 января 2020 г. за неуплату штрафов ГИБДД более 21 000 должников ограничены в водительских правах, еще 155 800 неплательщикам запрещен выезд за границу.
В ФСПП напомнили, что в 2018 г. ведомство получило 19,3 млн постановлений на 16,4 млрд руб.