ФССП оценила размер не оплаченных россиянами штрафов ГИБДД

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) оценила размер не оплаченных россиянами в 2019 г. штрафов в 20,6 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Это на 25% больше, чем годом ранее, уточнили в ФССП.