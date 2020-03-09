Число заболевших коронавирусом в мире превысило 110 000 человек

Больше всего заболевших, по данным на 9 марта, зафиксировано в Китае (более 80 000), Южной Корее (7478), Италии (7375) и Иране (7161). На момент публикации в России было зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом: шесть в Москве, три в Липецке, два в Санкт-Петербурге и по одному в Забайкалье, Нижнем Новгороде, в Тюменской, Калининградской, Белгородской областях и Подмосковье. Кроме того, трое россиян, больных коронавирусом, были эвакуированы с лайнера в Японии в Казань.