Власти Италии ограничили передвижение по стране
Власти Италии объявили о чрезвычайных мерах из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры», — сказал он. Под запрет, в частности попадает национальный чемпионат по футболу (Серия А). «Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — сказал Конте. Он добавил, что передвижение по стране будет осуществляться только по необходимости, «из-за работы или в связи со здоровьем». На 9 марта, по данным властей Италии, в стране заболели 9 172 человека, 463 умерли, 724 выздоровели, 700 — находятся в тяжелом состоянии.
Двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну ввел Израиль. Он носит обязательный характер и начал действовать для граждан Израиля с 9 марта, для иностранцев — начнет действовать с 12 марта. Об этом передает BBC News со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В стране зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции, смертельных случаев нет.
Во всем мире коронавирусной инфекцией (COVID-19) заболели более 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли, 60 тыс. — выздоровели. Вспышка инфекции началась с китайского города Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 г. Кроме Китая, наиболее сложная ситуация с заболеванием сложилась в Италии, Южной Корее, Иране, случай заражения отмечены в более, чем 100 странах мира.