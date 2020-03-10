Власти Италии ограничили передвижение по стране

«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры», — сказал он. Под запрет, в частности попадает национальный чемпионат по футболу (Серия А). «Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — сказал Конте. Он добавил, что передвижение по стране будет осуществляться только по необходимости, «из-за работы или в связи со здоровьем». На 9 марта, по данным властей Италии, в стране заболели 9 172 человека, 463 умерли, 724 выздоровели, 700 — находятся в тяжелом состоянии.