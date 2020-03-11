У британского министра по безопасности пациентов обнаружили коронавирус

Британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок в Twitter отреагировал на заявление коллеги, написав, что Доррис «сделала правильную вещь» и пожелал ей скорейшего выздоровления. Надин Доррис в прошлом известна своим активным участием в телевизионных реалити-шоу. В 2012 г. Консервативная партия была вынуждена приостановить ее членство в партии из-за того, что Доррис уехала в Австралию на съемки, уклонившись от работы в палате общин.