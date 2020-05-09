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В Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Ведомости

Власти Сеула объявили об экстренном закрытии всех ночных клубов и баров города из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Yonhap. Такое решение принято после того, как за последние сутки в Южной Корее выявили 18 новых случаев заболевания, причем 17 инфицированных заразились от одного и того же человека.

Это был 29-летний житель города Енин, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Власти считают, что с мужчиной могли контактировать не менее 1500 человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус и не выходить из дома.

Южная Корея начала ослаблять введенные ранее ограничения 6 мая, после того как на протяжении нескольких дней количество новых случаев заражения не превышало нескольких человек. Сейчас в стране действует режим «социальной дистанции». По данным на 9 мая, в Южной Корее 10 840 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 9568 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных