В Сеуле экстренно закрыли все бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

Это был 29-летний житель города Енин, который 1 мая посетил несколько клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Власти считают, что с мужчиной могли контактировать не менее 1500 человек. Мэрия города призвала всех, кто посещал клубы в Итхэвоне в начале мая, сдать тест на коронавирус и не выходить из дома.