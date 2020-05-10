В китайском Ухане впервые с 3 апреля выявили заражение коронавирусом

По данным комиссии, 11 случаев заболевания врачи зафиксировали в городе Шулань провинции Цзилинь. Уровень эпидемической угрозы в этом городе с 10 мая власти подняли со среднего до высокого, средний они установили 7 мая, когда коронавирус диагностировали у местной жительницы. Новые случаи заражения — у лиц, контактировавшей с ней и ее родственников. Еще два случая заболевания — завезенные инфекции. В четверг 7 мая китайские власти обозначили всей районы страны как района с низким риском заболевания COVID-19.