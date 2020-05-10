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В китайском Ухане впервые с 3 апреля выявили заражение коронавирусом

Ведомости

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 г. началось распространие коронавирусной инфекции по миру, впервые более чем за месяц врачи зарегистрировали новый случай COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госкомиссию Китая по здравоохранению.

Новый случай заболевания в Ухане, впервые с 3 апреля зафиксированный в эпицентре вспышки заболевания в Китае, ранее был бессимптомным, уточнила комиссия по здравоохранению. Всего на полночь 10 мая в стране выявили 14 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель для Китая с 28 апреля. За сутки до этого были зафиксирован всего один случай инфицирования.

По данным комиссии, 11 случаев заболевания врачи зафиксировали в городе Шулань провинции Цзилинь. Уровень эпидемической угрозы в этом городе с 10 мая власти подняли со среднего до высокого, средний они установили 7 мая, когда коронавирус диагностировали у местной жительницы. Новые случаи заражения — у лиц, контактировавшей с ней и ее родственников. Еще два случая заболевания — завезенные инфекции. В четверг 7 мая китайские власти обозначили всей районы страны как района с низким риском заболевания COVID-19.

По данным комиссии, новых случаев смерти от последствий COVID-19 за отчетные сутки не регистрировалось. По состоянию на 9 мая, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в материковом Китае достигло 82 901, а общее число погибших от этого вируса составило 4633 человека. Всего в мире число людей, заразившихся коронавирусом, превысило четыре миллиона, по данным университета Джонса Хопкинса. Общее число погибших от COVID-19 достигло 277 860.

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – более 1,3 млн человек. На втором месте по числу заболевших оказалась Испания (222 857), на третьем — Италия (218 268), на четвертом — Великобритания (216 525). Россия занимает пятое место по числу заболевших. По данным на 9 мая, в стране было выявлено более 198 000 заразившихся коронавирусом, в Москве число инфицированных превысило 100 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных