Московское метро откроет 48 закрытых из-за коронавируса входов на станции
С 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей московского метрополитена, которые были закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщил департамент транспорта столичной мэрии в своем телеграм-канале.
По словам заместителя мэра Москвы, руководителя дептранса Максима Ликсутова, которые приводятся в сообщении, входы и выходы планируется в первую очередь открыть на тех станциях, где пассажиропоток составляет более полутора тысяч человек в сутки.
Московский метрополитен начал закрывать выходы в город на станциях с середины апреля, из-за снижения на них проходимости из-за режима изоляции. Под закрытие попали станции, где в разы уменьшилось количество пассажиров и было в наличии не мене двух вестибюлей.
С 15 апреля в Москве и Московской области из-за угрозы коронавируса ввели пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. С 12 мая для пользования общественным транспортом в Москве необходимо будет обязательное ношение масок и перчаток.
В Москве на 10 мая зарегистрировали более 109 740 случаев заражения коронавирусом. Это почти половина от числа инфицированных по всей России. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в России достигло 1915 человек, на Москву приходится более одной тысячи жертв коронавируса.