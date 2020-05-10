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Московское метро откроет 48 закрытых из-за коронавируса входов на станции

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С 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей московского метрополитена, которые были закрыты из-за коронавируса. Об этом сообщил департамент транспорта столичной мэрии в своем телеграм-канале.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя дептранса Максима Ликсутова, которые приводятся в сообщении, входы и выходы планируется в первую очередь открыть на тех станциях, где пассажиропоток составляет более полутора тысяч человек в сутки.

Московский метрополитен начал закрывать выходы в город на станциях с середины апреля, из-за снижения на них проходимости из-за режима изоляции. Под закрытие попали станции, где в разы уменьшилось количество пассажиров и было в наличии не мене двух вестибюлей.

С 15 апреля в Москве и Московской области из-за угрозы коронавируса ввели пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. С 12 мая для пользования общественным транспортом в Москве необходимо будет обязательное ношение масок и перчаток.

В Москве на 10 мая зарегистрировали более 109 740 случаев заражения коронавирусом. Это почти половина от числа инфицированных по всей России. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в России достигло 1915 человек, на Москву приходится более одной тысячи жертв коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных