В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
«Ситуация разная, мы мониторим ее в ежедневном формате, отслеживаем, какое число детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом. Пока, слава богу, такие случаи единичны», ‒ рассказал он.
По словам Глушко, все школы были готовы к учебному году в условиях коронавируса, однако проблемы связаны с организационными решениями и человеческим фактором. В качестве примера он привел образование очередей на входе в школы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что система образования в стране возвращается к привычной работе, и призвал учеников и учителей соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавируса.