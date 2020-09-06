Школьников не планируют обязывать сдавать тесты на коронавирус
От российских школьников не будут требовать сдачи тестов на наличие коронавирусной инфекции, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в разговоре с ТАСС.
«С детей тесты никто не берет, главная задача ‒ организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», ‒ сказал он.
Глушко пояснил, что дети, как правило, очень мало болеют, поэтому основное внимание будет уделяться учителям и школьной администрации. При этом проходить вакцинацию учителя смогут в добровольном порядке, уточнил Глушко.
Ранее в воскресенье Глушко рассказал, что в российских школах зафиксированы единичные случаи коронавируса. Основные риски связаны с организационными решениями и человеческим фактором, считает он.
1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что система образования в стране возвращается к привычной работе, и призвал учеников и учителей соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавируса.