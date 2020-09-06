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Школьников не планируют обязывать сдавать тесты на коронавирус

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От российских школьников не будут требовать сдачи тестов на наличие коронавирусной инфекции, заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в разговоре с ТАСС.

«С детей тесты никто не берет, главная задача ‒ организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой», ‒ сказал он.

Глушко пояснил, что дети, как правило, очень мало болеют, поэтому основное внимание будет уделяться учителям и школьной администрации. При этом проходить вакцинацию учителя смогут в добровольном порядке, уточнил Глушко.

Ранее в воскресенье Глушко рассказал, что в российских школах зафиксированы единичные случаи коронавируса. Основные риски связаны с организационными решениями и человеческим фактором, считает он.

1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что система образования в стране возвращается к привычной работе, и призвал учеников и учителей соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных