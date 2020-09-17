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Власти направили более 200 млрд рублей на поддержку медицины и москвичей

Ведомости

Правительство Москвы планирует выделить 284 млрд руб. на социальную поддержку людей и системы здравоохранения Москвы в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. По их данным, на эти цели уже выделено 199,3 млрд руб.

Заммэра города по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что более 8 млн москвичей получили помощь на сумму 38,3 млрд руб., из них 2 млн получили прямые выплаты из бюджета города в размере 13,8 млрд руб.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 1,9 млн горожан, которые соблюдали обязательную самоизоляцию по возрасту или из-за хронических заболеваний, получили выплаты на сумму почти 7,6 млрд руб. 4,9 млрд руб. было выделено на выплаты на детей 3–7 лет, которые смогли получить более 63 000 семей. Более 1,3 млрд руб. было направлено на пособия по безработице для более 91 000 москвичей.

В пресс-службе отметили, что 4 млрд руб. было потрачено на доставку горожанам лекарств и продуктов и на продуктовые наборы для школьников. В период пандемии более 43 млрд руб. Было направлено на перепрофилирование больниц, закупку медоборудования, расходных материалов и лекарств. 9,3 млрд руб. было выделено на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных