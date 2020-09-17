Власти направили более 200 млрд рублей на поддержку медицины и москвичей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 1,9 млн горожан, которые соблюдали обязательную самоизоляцию по возрасту или из-за хронических заболеваний, получили выплаты на сумму почти 7,6 млрд руб. 4,9 млрд руб. было выделено на выплаты на детей 3–7 лет, которые смогли получить более 63 000 семей. Более 1,3 млрд руб. было направлено на пособия по безработице для более 91 000 москвичей.