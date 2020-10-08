Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минздрав рекомендовал жителям сидеть дома на выходных из-за коронавируса

Ведомости

Россиянам следует воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест в предстоящие выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что ограничение социальных контактов и соблюдение масочного режима, социальной дистанции и правил гигиены являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, включая коронавирус.

«Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему  здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее,  связанного с ростом числа заболевших», — сказал чиновник. 

Ранее о необходимости сократить поездки в транспорте и социальные контакты говорили власти Москвы и Подмосковья. В Москве уже с 28 сентября действует месячный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьников отправили на продленные каникулы с 5 по 18 октября. У людей старше 65 лет и учащихся школ заблокировали социальные карты. Кроме того, столичные власти обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями компаниям за неисполнение предписаний.

По данным оперштаба, на 8 октября суточный прирост заболевших коронавирусом достиг 11 493 новых случаев, третий день превышая 11 000 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 1 260 112. За сутки в России полностью выздоровели 7 054 человека, 191 человек умер. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, 1 002 329 выздоровели человек. В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (318 111), Московская область (76 145) и Санкт-Петербург (46 093).

Ранее по теме: В России третий день подряд зафиксировано более 11 000 новых случаев COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных