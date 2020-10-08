Минздрав рекомендовал жителям сидеть дома на выходных из-за коронавируса
Россиянам следует воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест в предстоящие выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что ограничение социальных контактов и соблюдение масочного режима, социальной дистанции и правил гигиены являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, включая коронавирус.
«Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших», — сказал чиновник.
Ранее о необходимости сократить поездки в транспорте и социальные контакты говорили власти Москвы и Подмосковья. В Москве уже с 28 сентября действует месячный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьников отправили на продленные каникулы с 5 по 18 октября. У людей старше 65 лет и учащихся школ заблокировали социальные карты. Кроме того, столичные власти обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями компаниям за неисполнение предписаний.
По данным оперштаба, на 8 октября суточный прирост заболевших коронавирусом достиг 11 493 новых случаев, третий день превышая 11 000 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 1 260 112. За сутки в России полностью выздоровели 7 054 человека, 191 человек умер. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, 1 002 329 выздоровели человек. В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (318 111), Московская область (76 145) и Санкт-Петербург (46 093).