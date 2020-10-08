Минздрав рекомендовал жителям сидеть дома на выходных из-за коронавируса

Ранее о необходимости сократить поездки в транспорте и социальные контакты говорили власти Москвы и Подмосковья. В Москве уже с 28 сентября действует месячный домашний режим для пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Школьников отправили на продленные каникулы с 5 по 18 октября. У людей старше 65 лет и учащихся школ заблокировали социальные карты. Кроме того, столичные власти обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удаленку и пригрозили санкциями компаниям за неисполнение предписаний.