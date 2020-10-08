Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Госдепе прокомментировали пуск ракеты «Циркон»

Ведомости

США намерены включить все ядерные боеголовки в новые договоренности с Россией в сфере контроля над вооружениями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Наша цель заключается в том, чтобы выйти за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки», — сказал собеседник агентства, комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

По его словам, США продолжат следить за ракетными пусками России.

«Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — добавил представитель Госдепа.

7 октября начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она была запущена фрегатом «Адмирал Советского Союза Горшков». Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета — 4,5 мин.

Ранее по теме: Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных