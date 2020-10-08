В Госдепе прокомментировали пуск ракеты «Циркон»
США намерены включить все ядерные боеголовки в новые договоренности с Россией в сфере контроля над вооружениями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
«Наша цель заключается в том, чтобы выйти за двусторонние соглашения прошлого и охватить все ядерные боеголовки», — сказал собеседник агентства, комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».
По его словам, США продолжат следить за ракетными пусками России.
«Мы продолжим следить за российской военной деятельностью и ракетными пусками, что предоставляет информацию для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — добавил представитель Госдепа.
7 октября начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она была запущена фрегатом «Адмирал Советского Союза Горшков». Дальность полета ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета — 4,5 мин.