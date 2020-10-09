Глава Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своем заражении коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.
«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», — сказал Азаров.
Помимо этого, глава региона напомнил о важности соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, только совместные усилия граждан позволят избежать введения новых ограничительных мер.
Накануне о своем заражении коронавирусом рассказала глава ХМАО Наталья Комарова.
По данным оперативного штаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238.