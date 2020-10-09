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Глава Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своем заражении коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.

«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», — сказал Азаров.

Помимо этого, глава региона напомнил о важности соблюдения мер по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, только совместные усилия граждан позволят избежать введения новых ограничительных мер.

Накануне о своем заражении коронавирусом рассказала глава ХМАО Наталья Комарова.

По данным оперативного штаба, 9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238.

Ранее по теме: В России выявили рекордное число новых заболевших коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных