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В России предложили создать систему пенсий «по рангам»

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Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести в России систему начисления пенсий «по рангам», сообщили РИА Новости.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг», — сказал Калашников. 

Депутат пояснил, что при такой системе человек будет знать размер своей будущей пенсии. Калашников отметил, что индексация пенсий будет происходить также по рангам, однако необязательно по всем сразу — нужно будет ориентироваться на экономическую ситуацию. 

Калашников предложил также возобновить отчисления работника с зарплаты на его будущую пенсию: в СССР каждый работник отчислял 1% своей зарплаты на пенсию. 

Накануне министр финансов Антон Силуанов выступил против возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению министра, это «не совсем справедливо», более справедливо помогать неработающим пенсионерам, отметил он.

Ранее по теме: Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных