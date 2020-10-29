В России предложили создать систему пенсий «по рангам»
Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести в России систему начисления пенсий «по рангам», сообщили РИА Новости.
«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг», — сказал Калашников.
Депутат пояснил, что при такой системе человек будет знать размер своей будущей пенсии. Калашников отметил, что индексация пенсий будет происходить также по рангам, однако необязательно по всем сразу — нужно будет ориентироваться на экономическую ситуацию.
Калашников предложил также возобновить отчисления работника с зарплаты на его будущую пенсию: в СССР каждый работник отчислял 1% своей зарплаты на пенсию.
Накануне министр финансов Антон Силуанов выступил против возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. По мнению министра, это «не совсем справедливо», более справедливо помогать неработающим пенсионерам, отметил он.