В России разработали методику выявления коронавируса на упаковках продуктов
Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов разработал и утвердил методику для выявления коронавируса на упаковках пищевой продукции, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды», — говорится в сообщении.
Методика разработана с учетом необходимости гарантировать безопасность экспортируемых из России грузов, в том числе в Китай, уточнили в ведомстве.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях – нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике, керамической плитке — более 48 часов и может служить источником заражения.