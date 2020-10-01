Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за коронавируса

Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за коронавирусаРоссельхознадзор получил уведомления от китайских властей о его следах на упаковках
В связи с обнаружением на упаковках рыбной продукции из России коронавирусной инфекции Китай ограничивает ее импорт, сообщили «Ведомостям» сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний. По их словам, проблема обсуждалась на совещании в Россельхознадзоре 30 сентября. Проведение совещания с отраслевыми союзами и представителями рыбной отрасли по вопросам поставок продукции в Китай подтвердил представитель службы.
Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках российской рыбопродукции были выявлены следы коронавирусной инфекции, сообщил замруководителя службы Константин Савенков на совещании (его цитирует пресс-служба). По его словам, предварительная проверка следов вируса на судах не обнаружила, но, когда продукция поступила на склад в Китае, два грузчика заразились коронавирусом. Китайские власти связали это с российской продукцией и попросили Россельхознадзор ввести ограничения в отношении компаний-поставщиков, объяснил он.
Проблема с претензиями Китая к российским рыбопромышленникам за последний месяц обострилась, подтвердил «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его данным, ограничения уже введены в отношении четырех российских компаний. Например, с ними столкнулась компания «Норебо», говорит ее замдиректора Сергей Сенников. Однако, считает он, даже теоретически непонятно, как мог вирус оказаться на продукции: первичная проверка при заходе в порт не выявила вирус, но его обнаружили уже на складе. Теперь, хотя наличие вируса на судне во время производства продукции и не подтверждено, Россельхознадзор по согласованному между Россией и Китаем порядку закрыл для судна компании возможность поставлять рыбу в Китай. Это существенные финансовые потери, говорит Сенников.
На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, в 2019 г. в страну отправлено 1,1 млн т рыбы на сумму $3,27 млрд. По мнению Зверева, за претензиями и ограничениями китайской стороны могут стоять коммерческие интересы, он даже называет эту ситуацию «необъявленной торговой войной». Во всяком случае, меры со стороны властей Китая совпали по времени с попытками китайских трейдеров снизить закупочные цены, отметил он. В результате средняя цена существенно снизилась: стоимость 1 т российского минтая в сентябре 2020 г. упала до $1150, это на 20% ниже средней цены сентября прошлых лет. Из-за этого за месяц рыбопромышленники недополучили 1,5 млрд руб. выручки, подсчитал он. Еще 80 000–90 000 т минтая находится на складе в Китае и пока не проданы. Китайские трейдеры заявляют, что это «подозрительный минтай», и пытаются добиться меньшей цены на него, рассказывает Зверев. Возможно, так китайские покупатели готовятся к охотоморской минтаевой путине, которая начнется через три месяца, предположил Зверев: если ограничения будут действовать в этот период, рыбопромышленники понесут значительные убытки – цена может упасть ниже $900 за 1 т в I квартале 2021 г. и рыбопромышленники недосчитаются $90–100 млн (свыше 7 млрд руб.). Запрос «Ведомостей» в Госсовет Китая остался без ответа.
По мнению Россельхознадзора, помочь защититься от претензий и дополнительных ограничений со стороны Китая может проведение исследований предназначенной для экспорта продукции и упаковки на наличие следов коронавирусной инфекции. Их можно делать в лабораториях службы. Протоколы испытаний станут весомым аргументом при взаимодействии с Китаем, говорят в службе. Исследования могут проводиться с помощью разработанных подведомственными Россельхознадзору учреждениями тест-систем для диагностики возбудителя COVID-19 у животных.
Зверев эту идею поддерживает. По его мнению, также важно добиться, чтобы Китай предоставил данные о порядке проведения тестирования, а также разрешил представителям грузовладельца и российских контролирующих органов присутствовать при взятии проб на вирус. Кроме того, необходимо выработать процедуру, которая позволит обжаловать результаты тестов, проведенных китайской стороной, и проводить повторные исследования, считает он.
Власти Китая могут заниматься протекционизмом, как и власти любой другой страны, рассуждает руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Но более вероятен вариант, что они таким образом «держат отношения в паритете», т. е. отвечают на похожие действия российских регуляторов в отношении китайской продукции.
По данным Всемирной организации здравоохранения и Международного эпизоотического бюро, убедительных доказательств того, что вирус распространяется через продукты питания и упаковку, нет, говорит представитель Россельхознадзора. Вирус передается от человека к человеку, но Китай уже неоднократно вводил ограничения в отношении предприятий Эквадора, Бразилии и других стран.