Китай начал ограничивать импорт российской рыбы из-за коронавируса

На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, в 2019 г. в страну отправлено 1,1 млн т рыбы на сумму $3,27 млрд. По мнению Зверева, за претензиями и ограничениями китайской стороны могут стоять коммерческие интересы, он даже называет эту ситуацию «необъявленной торговой войной». Во всяком случае, меры со стороны властей Китая совпали по времени с попытками китайских трейдеров снизить закупочные цены, отметил он. В результате средняя цена существенно снизилась: стоимость 1 т российского минтая в сентябре 2020 г. упала до $1150, это на 20% ниже средней цены сентября прошлых лет. Из-за этого за месяц рыбопромышленники недополучили 1,5 млрд руб. выручки, подсчитал он. Еще 80 000–90 000 т минтая находится на складе в Китае и пока не проданы. Китайские трейдеры заявляют, что это «подозрительный минтай», и пытаются добиться меньшей цены на него, рассказывает Зверев. Возможно, так китайские покупатели готовятся к охотоморской минтаевой путине, которая начнется через три месяца, предположил Зверев: если ограничения будут действовать в этот период, рыбопромышленники понесут значительные убытки – цена может упасть ниже $900 за 1 т в I квартале 2021 г. и рыбопромышленники недосчитаются $90–100 млн (свыше 7 млрд руб.). Запрос «Ведомостей» в Госсовет Китая остался без ответа.