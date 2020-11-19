РПЦ опубликовала список действующих в интернете лжесвященников

Некоторые из них выдают себя за священнослужителей, при этом одни ими никогда не являлись, а другие были запрещены в служении или отлучены от церкви. Лжесвященники ведут в соцсетях блоги и каналы, дают пастырские советы и принимают пожертвования, «тем самым вводя в заблуждение верующих».