РПЦ опубликовала список действующих в интернете лжесвященников
Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата опубликовал перечень действующих в интернете лжесвященников. В него включены десять человек.
Некоторые из них выдают себя за священнослужителей, при этом одни ими никогда не являлись, а другие были запрещены в служении или отлучены от церкви. Лжесвященники ведут в соцсетях блоги и каналы, дают пастырские советы и принимают пожертвования, «тем самым вводя в заблуждение верующих».
Кроме того, опубликован список мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих заказ треб в храмах и собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви. «В лучшем случае данные сайты взымают значительную комиссию за свою работу, а в худшем пожертвования не доходят до адресата», — подчеркнули в синодальном отделе, обратив внимание на то, что опубликованные ресурсы и блоги не имеют отношения к деятельности РПЦ. В список вошли 22 ресурса.