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РПЦ опубликовала список действующих в интернете лжесвященников

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Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата опубликовал перечень действующих в интернете лжесвященников. В него включены десять человек.

Некоторые из них выдают себя за священнослужителей, при этом одни ими никогда не являлись, а другие были запрещены в служении или отлучены от церкви. Лжесвященники ведут в соцсетях блоги и каналы, дают пастырские советы и принимают пожертвования, «тем самым вводя в заблуждение верующих».

Кроме того, опубликован список мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих заказ треб в храмах и собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви. «В лучшем случае данные сайты взымают значительную комиссию за свою работу, а в худшем пожертвования не доходят до адресата», — подчеркнули в синодальном отделе, обратив внимание на то, что опубликованные ресурсы и блоги не имеют отношения к деятельности РПЦ. В список вошли 22 ресурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных