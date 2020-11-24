СК возбудил дело по факту захвата детей в заложники в пригороде Петербурга

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший в состоянии опьянения шестерых детей в Колпино и угрожавший их убить, отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Двоим из шести детей злоумышленник приходится биологическим отцом.