СК возбудил дело по факту захвата детей в заложники в пригороде Петербурга
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту захвата мужчиной шести детей в заложники в Колпино под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы по признакам преступления, предусмотренного п.п. «г,д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы. — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также назначаются соответствующие экспертизы.
«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — добавили в петербургском управлении СК.
Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший в состоянии опьянения шестерых детей в Колпино и угрожавший их убить, отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Двоим из шести детей злоумышленник приходится биологическим отцом.
По данным МВД, он ранее не состоял на учете в полиции.