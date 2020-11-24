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СК возбудил дело по факту захвата детей в заложники в пригороде Петербурга

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту захвата мужчиной шести детей в заложники в Колпино под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы шестерых детей своей сожительницы по признакам преступления, предусмотренного п.п. «г,д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы. — прим. ред.)», — говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также назначаются соответствующие экспертизы.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — добавили в петербургском управлении СК.

Ранее сообщалось, что мужчина, захвативший в состоянии опьянения шестерых детей в Колпино и угрожавший их убить, отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Двоим из шести детей злоумышленник приходится биологическим отцом.

По данным МВД, он ранее не состоял на учете в полиции.

Ранее по теме: Захвативший в заложники детей под Петербургом мужчина сдался полиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных