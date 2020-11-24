Захвативший в заложники детей под Петербургом мужчина сдался полиции
Мужчина, захвативший в заложники шестерых своих детей в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, отпустил их и сдался полиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.
В настоящее время мужчина задержан, он находится в отделении полиции, отмечает агентство. «Они в порядке», — ответил представитель полиции на вопрос о состоянии детей. Их вывезли с места происшествия в карете скорой помощи на обследование в больницу.
Самому старшему ребенку — 15, самому младшему — три года. Детский омбудсмен города сообщает, что мужчина является биологическим отцом двоих из них.
О захвате мужчиной шестерых детей в заложники в Колпино стало известно утром 24 ноября. По данным СМИ, он выгнал жену из дома и угрожал убить находящихся в квартире несовершеннолетних. Мужчина предположительно был вооружен топором и находился в состоянии опьянения. Он предъявлял требования, детали которых не сообщались.
В МВД сообщали, что мужчина не состоит на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» сообщила со ссылкой на источники, что он находится на психиатрическом учете. По данным собеседников издания, мужчина был на приеме у врача две недели назад из-за алкогольной зависимости, ему предположительно прописали антидепрессанты.
Управление Генпрокуратуры по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту произошедшего.