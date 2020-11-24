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Захвативший в заложники детей под Петербургом мужчина сдался полиции

Ведомости

Мужчина, захвативший в заложники шестерых своих детей в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, отпустил их и сдался полиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

В настоящее время мужчина задержан, он находится в отделении полиции, отмечает агентство. «Они в порядке», — ответил представитель полиции на вопрос о состоянии детей. Их вывезли с места происшествия в карете скорой помощи на обследование в больницу.

Самому старшему ребенку — 15, самому младшему — три года. Детский омбудсмен города сообщает, что мужчина является биологическим отцом двоих из них.

О захвате мужчиной шестерых детей в заложники в Колпино стало известно утром 24 ноября. По данным СМИ, он выгнал жену из дома и угрожал убить находящихся в квартире несовершеннолетних. Мужчина предположительно был вооружен топором и находился в состоянии опьянения. Он предъявлял требования, детали которых не сообщались.

В МВД сообщали, что мужчина не состоит на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» сообщила со ссылкой на источники, что он находится на психиатрическом учете. По данным собеседников издания, мужчина был на приеме у врача две недели назад из-за алкогольной зависимости, ему предположительно прописали антидепрессанты.

Управление Генпрокуратуры по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее по теме: В пригороде Петербурга мужчина взял в заложники шестерых детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных