Захвативший в заложники детей под Петербургом мужчина сдался полиции

В МВД сообщали, что мужчина не состоит на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» сообщила со ссылкой на источники, что он находится на психиатрическом учете. По данным собеседников издания, мужчина был на приеме у врача две недели назад из-за алкогольной зависимости, ему предположительно прописали антидепрессанты.