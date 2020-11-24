В пригороде Петербурга мужчина взял в заложники шестерых детей
В петербургском Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить, сообщают «Фонтанка» и «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. О захвате заложников также сообщают Telegram-каналы Baza и Mash.
Требования мужчины невнятны, пишет «Фонтанка». Он угрожает «убить всех», если их не выполнят. По данным «Фонтанки», мужчине 42 года, он владеет квартирой, где живут дети. На месте работает полиция. По данным ТАСС, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Источник ТАСС предположил, что причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт.
По данным источников Mash, это 40-летний житель Колпино. Baza сообщает, что ему 38 лет. По данным источников Telegram-каналов, мужчина выгнал жену и обещает убить всех топором, если не будут выполнены его требования. На место выехал спецназ.
Позже в управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили захват детей в заложники в Колпино их отцом. «В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 24 ноября 2020 года в 12:12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей», — говорится в сообщении ведомства. Там также добавили, что сейчас на место инцидента выехала полиция.
В пресс-службе администрации Колпинского района РБК рассказали, что детей захватил их отец. Семья приехала из Архангельской области два года назад, они живут в съемной квартире. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, ранее подобных случаев не было.
«По предварительным данным данный гражданин на учете в полиции не состоит», — уточнили в петербургском управлении МВД. Подробностей произошедшего не уточнили.