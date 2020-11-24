В пригороде Петербурга мужчина взял в заложники шестерых детей

Позже в управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили захват детей в заложники в Колпино их отцом. «В полицию Колпинского района Санкт-Петербурга 24 ноября 2020 года в 12:12 поступило сообщение от местной жительницы, проживающей на Пролетарской улице о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей», — говорится в сообщении ведомства. Там также добавили, что сейчас на место инцидента выехала полиция.