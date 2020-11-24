Прокуратура начала проверку из-за захвата детей в заложники под Петербургом
Прокуратура начала доследственную проверку по факту захвата детей в заложники в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, сообщает региональное управление ведомства.
«Прокуратура поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники», — говорится в сообщении. Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники следственных органов и оперативных служб.
Ранее в управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили захват мужчиной детей в заложники в Колпино. Там уточнили, что он не состоял на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» сообщает со ссылкой на источники, что мужчина находится на психиатрическом учете. По данным собеседников издания, он был на приеме у врача две недели назад, ему предположительно прописали антидепрессанты. Сейчас мужчина нетрезв.
О захвате мужчиной шестерых своих детей в заложники в Колпино стало известно утром 24 ноября. По данным СМИ, он выгнал жену из дома и угрожает убить находящихся в квартире несовершеннолетних детей. Мужчина предположительно вооружен топором. На место происшествия выехал спецназ. С мужчиной ведутся переговоры. Сообщается, что он предъявил требования, подробности которых не называются.