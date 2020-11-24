Прокуратура начала проверку из-за захвата детей в заложники под Петербургом

Ранее в управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили захват мужчиной детей в заложники в Колпино. Там уточнили, что он не состоял на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» сообщает со ссылкой на источники, что мужчина находится на психиатрическом учете. По данным собеседников издания, он был на приеме у врача две недели назад, ему предположительно прописали антидепрессанты. Сейчас мужчина нетрезв.