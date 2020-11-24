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Прокуратура начала проверку из-за захвата детей в заложники под Петербургом

Ведомости

Прокуратура начала доследственную проверку по факту захвата детей в заложники в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, сообщает региональное управление ведомства.

«Прокуратура поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники», — говорится в сообщении. Сейчас на месте инцидента находятся сотрудники следственных органов и оперативных служб.

Ранее в управлении МВД по Санкт-Петербургу подтвердили захват мужчиной детей в заложники в Колпино. Там уточнили, что он не состоял на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» сообщает со ссылкой на источники, что мужчина находится на психиатрическом учете. По данным собеседников издания, он был на приеме у врача две недели назад, ему предположительно прописали антидепрессанты. Сейчас мужчина нетрезв.

О захвате мужчиной шестерых своих детей в заложники в Колпино стало известно утром 24 ноября. По данным СМИ, он выгнал жену из дома и угрожает убить находящихся в квартире несовершеннолетних детей. Мужчина предположительно вооружен топором. На место происшествия выехал спецназ. С мужчиной ведутся переговоры. Сообщается, что он предъявил требования, подробности которых не называются.

Ранее по теме: В пригороде Петербурга мужчина взял в заложники шестерых детей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных