Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции, и показатель составляет 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю», — сказала Попова.
Этот показатель в регионах варьируется от 2,5 в Татарстане до 70,14 на 100 тыс. населения в Санкт-Петербурге. Около 38% всех регистрируемых случаев фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге. В стадии снижения этого показателя находится один субъект – Костромская область, стабилизации – 68, замедления роста – 1, продолжающегося роста – 15. Число субъектов, в которых отмечается стабилизация ситуации, выросло с 58 в конце ноября до 68 сегодня, рассказала она.
Достигнутая стабилизация, по словам Поповой, «достаточно хрупкая». «Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр», — сказала она.
По данным оперативного штаба на 15 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, умерли 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. скончались.