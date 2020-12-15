Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Этот показатель в регионах варьируется от 2,5 в Татарстане до 70,14 на 100 тыс. населения в Санкт-Петербурге. Около 38% всех регистрируемых случаев фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге. В стадии снижения этого показателя находится один субъект – Костромская область, стабилизации – 68, замедления роста – 1, продолжающегося роста – 15. Число субъектов, в которых отмечается стабилизация ситуации, выросло с 58 в конце ноября до 68 сегодня, рассказала она.