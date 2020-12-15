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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции, и показатель составляет 18,2 на 100 тыс. населения в среднем за сутки за прошедшую неделю», — сказала Попова.

Этот показатель в регионах варьируется от 2,5 в Татарстане до 70,14 на 100 тыс. населения в Санкт-Петербурге. Около 38% всех регистрируемых случаев фиксируются в Москве и Санкт-Петербурге. В стадии снижения этого показателя находится один субъект – Костромская область, стабилизации – 68, замедления роста – 1, продолжающегося роста – 15. Число субъектов, в которых отмечается стабилизация ситуации, выросло с 58 в конце ноября до 68 сегодня, рассказала она.

Достигнутая стабилизация, по словам Поповой, «достаточно хрупкая». «Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр», — сказала она.

По данным оперативного штаба на 15 декабря, за последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 689 человек, умерли 577 заболевших. За весь период в России выявили 2,7 млн случаев заражения. Более 12,1 млн пациентов выздоровели, почти 48 тыс. скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных