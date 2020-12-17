Путин отрицает связь обвинения Сафронова с его журналистской деятельностью

«Я понимаю, что, может быть, это звучит не хорошо для тех, кто доверял этому человеку и доверяет ему и хорошо к нему относится. Так же, как ни странно, могу ему (Сафронову — прим.ред.) посочувствовать, если он действительно оступился. Но если он в течение длительного времени сознательно занимался сбором информации, сдавал ее иностранным спецслужбам за вознаграждение — это все-таки говорит о его внутреннем содержании», — заявил Путин. Президент добавил, что «суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение». «Можно ли его потом простить и помиловать — это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал президент.