Путин отрицает связь обвинения Сафронова с его журналистской деятельностью
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. По словам Путина, обвинение Сафронова никак не связано с журналистской деятельностью.
«Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью. Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в Роскосмосе работал. Не связано с журналистской деятельностью вообще», — сказал Путин.
Сафронов занимает должность советника гендиректора «Роскосмоса» с мая 2020 г., 7 июля он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. До этого Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, а в 2017 г. журналист передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает. В период с 2012 по 2017 гг. Сафронов работал в «Коммерсанте». С момента задержания Сафронов находится в СИЗО Лефортово, его срок ареста был продлен до 7 марта 2021 г.
Путин в ходе пресс-конференции также заявил, что «сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство».
«Я понимаю, что, может быть, это звучит не хорошо для тех, кто доверял этому человеку и доверяет ему и хорошо к нему относится. Так же, как ни странно, могу ему (Сафронову — прим.ред.) посочувствовать, если он действительно оступился. Но если он в течение длительного времени сознательно занимался сбором информации, сдавал ее иностранным спецслужбам за вознаграждение — это все-таки говорит о его внутреннем содержании», — заявил Путин. Президент добавил, что «суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение». «Можно ли его потом простить и помиловать — это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал президент.