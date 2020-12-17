Путин рассказал, какие сказки читает внукам

В июне этого года Путин рассказал, что внуки иногда звонят ему в Кремль. Кроме того, 7 октября, в день рождения президента, ТАСС выпустил одну из серий интервью с ним, где тот поделился, что получает большое удовольствие от общения с внуками и является для них авторитетом.