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Путин рассказал, какие сказки читает внукам

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Президент России Владимир Путин читает своим внукам сказки Самуила Маршака и других российских авторов. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.

«Маршака, например», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. В качестве примера глава государства назвал сказку «12 месяцев». «Есть другие хорошие произведения наших российских авторов, российских советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — добавил он.

Путин редко рассказывает о своей семье, в частности, о внуках. В 2017 г. во время прямой линии он сообщил о появлении второго из них, а про первого отметил, что тот ходит в детский сад. Имена детей президент не назвал.

В июне этого года Путин рассказал, что внуки иногда звонят ему в Кремль. Кроме того, 7 октября, в день рождения президента, ТАСС выпустил одну из серий интервью с ним, где тот поделился, что получает большое удовольствие от общения с внуками и является для них авторитетом.

Ранее по теме: Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных