Путин рассказал, какие сказки читает внукам
Президент России Владимир Путин читает своим внукам сказки Самуила Маршака и других российских авторов. Об этом он рассказал в ходе большой пресс-конференции.
«Маршака, например», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. В качестве примера глава государства назвал сказку «12 месяцев». «Есть другие хорошие произведения наших российских авторов, российских советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — добавил он.
Путин редко рассказывает о своей семье, в частности, о внуках. В 2017 г. во время прямой линии он сообщил о появлении второго из них, а про первого отметил, что тот ходит в детский сад. Имена детей президент не назвал.
В июне этого года Путин рассказал, что внуки иногда звонят ему в Кремль. Кроме того, 7 октября, в день рождения президента, ТАСС выпустил одну из серий интервью с ним, где тот поделился, что получает большое удовольствие от общения с внуками и является для них авторитетом.