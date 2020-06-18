Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент редко рассказывает о своих детях и внуках публично. В 2017 г. во время «прямой линии» он рассказал, что у него родился второй внук, и что первый внук ходит в детский сад. Их имена он не называет. На пресс-конференции в декабре 2019 г. Путина также спрашивали о его дочерях и их бизнесе, но он не стал прямо отвечать на этот вопрос.