Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Президент Владимир Путин рассказал в программе «Россия.Кремль.Путин» о том, что внуки могут дозвониться ему в Кремль. Автор программы Павел Зарубин опубликовал у себя в Instagram анонс с фрагментом интервью с президентом.
На вопрос журналиста могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Президент редко рассказывает о своих детях и внуках публично. В 2017 г. во время «прямой линии» он рассказал, что у него родился второй внук, и что первый внук ходит в детский сад. Их имена он не называет. На пресс-конференции в декабре 2019 г. Путина также спрашивали о его дочерях и их бизнесе, но он не стал прямо отвечать на этот вопрос.