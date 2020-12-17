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Путин раскрыл секрет семейного счастья

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Секрет семейного счастья кроется в любви, она должна лежать в основе отношений в семье и между народами, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Что касается секрета семейного счастья – это любовь, но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и – если уж вы затронули международные отношения – в отношениях между народами», — сказал Путин.

Ранее Путин в интервью ТАСС рассказал, что получает большое удовольствие от общения с внуками. Президент не стал уточнять, сколько у него внуков, объясняя это безопасностью. Он отметил, что люди голосуют не за семью, а за него и те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности президента России.

Ранее по теме: Путин рассказал об отношениях с семьей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных