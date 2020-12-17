Путин раскрыл секрет семейного счастья
Секрет семейного счастья кроется в любви, она должна лежать в основе отношений в семье и между народами, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Что касается секрета семейного счастья – это любовь, но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и – если уж вы затронули международные отношения – в отношениях между народами», — сказал Путин.
Ранее Путин в интервью ТАСС рассказал, что получает большое удовольствие от общения с внуками. Президент не стал уточнять, сколько у него внуков, объясняя это безопасностью. Он отметил, что люди голосуют не за семью, а за него и те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности президента России.