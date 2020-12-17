Путин раскрыл секрет семейного счастья

Ранее Путин в интервью ТАСС рассказал, что получает большое удовольствие от общения с внуками. Президент не стал уточнять, сколько у него внуков, объясняя это безопасностью. Он отметил, что люди голосуют не за семью, а за него и те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности президента России.