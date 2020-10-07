Путин рассказал об отношениях с семьей

Президент не стал уточнять, сколько у него внуков, объясняя это безопасностью. «Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью», — подчеркнул Путин. Он отметил, что люди голосуют не за семью, а за него и те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности президента России.