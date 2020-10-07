Путин рассказал об отношениях с семьей
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС, что получает большое удовольствие от общения с внуками.
«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о том, кого внуки президента считают авторитетом, он рассказал о диалоге дочери с одним из них. Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться. В качестве аргумента она напомнила, что старше. «Нет, дедушка Вова старше», — процитировал внука Путин. «Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) пока, во всяком случае, являюсь таким авторитетом», — сказал он, выразив надежду, что был авторитетом и для своих дочерей, которые уже выросли.
Президент не стал уточнять, сколько у него внуков, объясняя это безопасностью. «Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью», — подчеркнул Путин. Он отметил, что люди голосуют не за семью, а за него и те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности президента России.
В середине июня Путин рассказал в программе «Россия. Кремль. Путин» о том, что внуки могут дозвониться ему в Кремль. На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Президент редко рассказывает о своих детях и внуках публично. В 2017 г. во время прямой линии он рассказал, что у него родился второй внук и что первый внук ходит в детский сад. Их имена он не называет. На пресс-конференции в декабре 2019 г. Путина также спрашивали о его дочерях и их бизнесе, но он не стал прямо отвечать на этот вопрос.