Путин исключил версию заговора против Сафронова

Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. По версии следствия, в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, которой он затем передал секретные данные. Так, в 2017 г., еще будучи журналистом, он якобы сообщил западному представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает. С момента задержания он находится в СИЗО, срок его ареста продлен до 7 марта 2021 г.