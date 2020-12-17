Путин исключил версию заговора против Сафронова
Не существует никакого заговора против бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который находится под арестом по обвинению в госизмене, заявил журналистам во время пресс-подхода после большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
«Там нет никакого заговора. Ну, кому он нужен», — сказал глава государства. Он также отметил, что у Сафронова нет врагов в ФСБ или СК. «Там же нет желающих его преследовать. Вы что, думаете, там у него какие-то враги собрались в ФСБ или Следственном комитете? Да нет их там, никаких личных врагов», — отметил президент.
Путин также исключил версию, что через дело Сафронова пытаются оказать давление на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, советником которого тот работал около двух месяцев перед своим арестом.
«Чушь собачья. На Рогозина — что на него давить. Он чиновник. Он сегодня работает, работает хорошо — пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо — поменяем его», — сказал глава государства.
Кроме того, Путин уточнил свое высказывание, что обвинение, предъявленное Сафронову, связано с работой в «Роскосмосе». Сам «Роскосмос» неоднократно этот факт отрицал.
«Послушайте, я не сказал, что его обвиняют за то, что он работал помощником. Я сказал, что там эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, они связаны не с работой его в качестве журналиста в «Коммерсанте», а связаны с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе и в то время, когда он работал помощником Рогозина», — разъяснил президент.
На вопрос, в чем конкретно обвиняют Сафронова, Путин ответил: «В передаче секретной информации представителям спецслужб западных стран».
Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене. По версии следствия, в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, которой он затем передал секретные данные. Так, в 2017 г., еще будучи журналистом, он якобы сообщил западному представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает. С момента задержания он находится в СИЗО, срок его ареста продлен до 7 марта 2021 г.