Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса
Необходимость создания «лайт-вакцины» от коронавируса обусловлена тем, что промышленность не может быстро произвести необходимое для всех людей количество препарата, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».
«Это связано с тем, что никакая промышленность ни Российской Федерации, ни Западной Европы, ни Америки, ни всего земного шара одновременно при условии пандемии, которая охватила весь земной шар, не может быстро произвести необходимое количество вакцинного препарата», — сказал Гинцбург.
Продолжительность действия «лайт-вакцины» и ее эффективность будут ниже, чем у «Спутник V», зато она позволит привить большее количество граждан, быстро сбить пик заболеваемости и, прежде всего, смертности от коронавируса. «Лайт-вакцина» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V», он будет действовать по-разному для разных категорий вакцинируемых. «Будет 85% для одной категории, для других категорий, возможно, этот процент немного будет отличаться в одну или другую сторону», — рассказал он.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу объяснил, что «лайт-вакцина» в основном будет поставляться на внешние рынки.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что специалисты центра им. Гамалеи намерены создать «лайт-вакцину» от коронавируса, которая подразумевает только один укол и быстрее вырабатывает антитела.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.