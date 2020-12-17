Гинцбург рассказал о «лайт-вакцине» от коронавируса

Продолжительность действия «лайт-вакцины» и ее эффективность будут ниже, чем у «Спутник V», зато она позволит привить большее количество граждан, быстро сбить пик заболеваемости и, прежде всего, смертности от коронавируса. «Лайт-вакцина» представляет собой первый компонент препарата «Спутник V», он будет действовать по-разному для разных категорий вакцинируемых. «Будет 85% для одной категории, для других категорий, возможно, этот процент немного будет отличаться в одну или другую сторону», — рассказал он.