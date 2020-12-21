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Свыше 15 стран ограничили сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19

Ведомости

После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией, передает BBC.

В частности, полеты из Британии приостановили Нидерланды, Франция, Ирландия, Германия, Италия, Турция, Швейцария, Австрия, Болгария, Канада, Израиль, Иран, Хорватия, Аргентина, Чили, Марокко, Кювейт.

В свою очередь, Саудовская Аравия приостановила все международные полеты из-за пандемии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что один из генетических вариантов коронавируса, обнаруженных в стране, может быть на 70% более заразен. При этом он сказал об отсутствии доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, и что вакцина может оказаться неэффективной против него.

Новый штамм коронавируса зафиксирован также в Нидерландах, Дании и Австралии, рассказывал представитель Всемирной организации здравоохранения 20 декабря.

Ранее по теме: ВОЗ: новый штамм коронавируса выявили в Нидерландах, Дании и Австралии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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