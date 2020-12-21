Свыше 15 стран ограничили сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19
После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией, передает BBC.
В частности, полеты из Британии приостановили Нидерланды, Франция, Ирландия, Германия, Италия, Турция, Швейцария, Австрия, Болгария, Канада, Израиль, Иран, Хорватия, Аргентина, Чили, Марокко, Кювейт.
В свою очередь, Саудовская Аравия приостановила все международные полеты из-за пандемии.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что один из генетических вариантов коронавируса, обнаруженных в стране, может быть на 70% более заразен. При этом он сказал об отсутствии доказательств того, что новый штамм отличается более высокой смертностью, и что вакцина может оказаться неэффективной против него.
Новый штамм коронавируса зафиксирован также в Нидерландах, Дании и Австралии, рассказывал представитель Всемирной организации здравоохранения 20 декабря.