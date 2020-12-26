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Минздрав одобрил вакцинацию лиц старше 60 лет «Спутником V»

Ведомости

Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет, рассказал руководитель министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — цитирует министра ТАСС.

Ранее по теме: Главная загадка 2020 года: что будет с Навальным, Сафроновым и Чубайсом

По словам Мурашко, безопасность и эффективность препарата для пожилых лиц подтвердила проведенная экспертиза.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

Ранее по теме: России в первой половине 2021 года понадобится 45 млн доз вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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