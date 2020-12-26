Минздрав одобрил вакцинацию лиц старше 60 лет «Спутником V»
Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет, рассказал руководитель министерства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — цитирует министра ТАСС.
По словам Мурашко, безопасность и эффективность препарата для пожилых лиц подтвердила проведенная экспертиза.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июлю 2021 г. в России выпустят 30 млн доз вакцины «Спутник V».
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.