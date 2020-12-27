Президент Абхазии заразился коронавирусом
Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, сообщается на сайте президента республики.
«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, президент находится на амбулаторном лечении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
По данным оперативного штаба Абхазии по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в республике зафиксировали 8459 случаев коронавируса, умерли 108 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 80,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 18,9 млн случаев, Индии (свыше 10,1 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.