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Президент Абхазии заразился коронавирусом

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Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом, сообщается на сайте президента республики.

«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, президент находится на амбулаторном лечении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

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По данным оперативного штаба Абхазии по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в республике зафиксировали 8459 случаев коронавируса, умерли 108 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 80,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 18,9 млн случаев, Индии (свыше 10,1 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных