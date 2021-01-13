Глав ФССП и Росимущества Волгоградской области заподозрили во взяточничестве
Следственный комитет России (СКР) по Волгоградской области возбудил уголовное дело против главного судебного пристава региона и руководителя территориального управления Росимущества, их подозревают во взяточничестве, сообщается на сайте ведомства.
«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)» — говорится в сообщении СКР.
Максимальное наказание по первой статье составляет 12 лет лишения свободы. По второй — до 10 лет лишения свободы.
Дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В СК уточнили, что никто из подозреваемых не был задержан.