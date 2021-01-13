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Глав ФССП и Росимущества Волгоградской области заподозрили во взяточничестве

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) по Волгоградской области возбудил уголовное дело против главного судебного пристава региона и руководителя территориального управления Росимущества, их подозревают во взяточничестве, сообщается на сайте ведомства.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)» — говорится в сообщении СКР.

Максимальное наказание по первой статье составляет 12 лет лишения свободы. По второй — до 10 лет лишения свободы.

Дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В СК уточнили, что никто из подозреваемых не был задержан.

Ведомство не уточнило имена подозреваемых. По данным на сайте областного ФССП, главным судебным приставом в регионе является Владимир Евстигнеев. Пост руководителя Росимущества Волгоградской области занимает Юрий Ефимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных