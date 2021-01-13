Глав ФССП и Росимущества Волгоградской области заподозрили во взяточничестве

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)» — говорится в сообщении СКР.